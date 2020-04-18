Pierre van Hooijdonk Fenerbahçe paylaşımı yaptı, Tuncay Şanlı ise...
Sarı lacivertlilerde 2003-2005 yılları arasında iki sezon forma giyen ve iki lig şampiyonluğu yaşayan Hollandalı efsane futbolcu Pierre van Hooijdonk, Fenerbahçe paylaşımı yaptı.
Sosyal medya hesabından Fenerbahçe forması giydiği döneme ait maçtan bir kare paylaşan Hooijdonk, sarı lacivertli kalp emojisi kullandı.
Hollandalı efsanenin bu paylaşımı kısa süreden binlerce beğeni alırken, Fenerbahçe'den takım arkadaşı Tuncay Şanlı da beğenenler arasındaydı.
Fenerbahçe formasıyla iki sezonda toplam 60 maça çıkan Hooijdonk, 33 gol atıp 13 de asistlik katkı sağladı. Türkiye'de frikikleriyle kalecilerin korkulu rüyası haline gelen Hollandalı, sarı lacivertli formayla iki lig şampiyonluğu yaşadı.
Belarus Ligi’ne Özel Canlı İddaa kaybına %10’a varan iade Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle