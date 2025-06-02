Piatek, resmen Al Duhail'de!

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Katar takımlarından Al Duhail, Başakşehir'in Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek'i renklerine bağladı.

Başakşehir'den yapılan paylaşımda 29 yaşındaki golcüye teşekkür edilirken şu ifadeler kullanıldı;

"Turuncu-lacivertli formamız altında iki sezon boyunca özveriyle oynayan Krzysztof Piątek, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Duhail kulübüne transfer olmuştur. 84 resmi maçta 48 gol kaydeden Piątek'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Bu sezon 41'i 11 olmak üzere 48 maçta süre bulan Polonyalı, 31 gol ve 4 asist kaydetti.