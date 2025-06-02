×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Piatek, resmen Al Duhail'de!

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir#Krzysztof Piatek#Al Duhail
Piatek, resmen Al Duhailde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 19:25

2 sezondur Başakşehir forması giyen Polonyalı golcü Krzysztof Piatek, Katar ekiplerinden Al Duhail'e transfer oldu.

Haberin Devamı

Katar takımlarından Al Duhail, Başakşehir'in Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek'i renklerine bağladı.

Başakşehir'den yapılan paylaşımda 29 yaşındaki golcüye teşekkür edilirken şu ifadeler kullanıldı;

"Turuncu-lacivertli formamız altında iki sezon boyunca özveriyle oynayan Krzysztof Piątek, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Duhail kulübüne transfer olmuştur. 84 resmi maçta 48 gol kaydeden Piątek'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Bu sezon 41'i 11 olmak üzere 48 maçta süre bulan Polonyalı, 31 gol ve 4 asist kaydetti.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Başakşehir#Krzysztof Piatek#Al Duhail

BAKMADAN GEÇME!