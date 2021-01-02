Philip Zinckernagel transferinde Fenerbahçe detayı ortaya çıktı! Watford'a imza öncesi...

Norveç'in Bodo Glimt takımı ile gösterdiği performansın ardından adından söz ettirip transferde Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan Philip Zinckernagel, sürpriz bir şekilde Championship takımı Watford ile sözleşme imzalamıştı.

bu sezon forma giydiği 31 maçta 22 gol ve 24 asist kaydeden Philip Zinckernagel'in kariyerini ikinci lig takımında sürdürmek istemesi büyük bir şaşkınlıkla karşılanmıştı.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ...

Transferin ardından Norveç basını ise Fenerbahçe detayını ortaya çıkarttı. Habere göre Zinckernagel, Watford'a gidebilmek için Fenerbahçe, Heerenveen ve bir Arap takımının yaptığı teklifleri reddetti.

''HİÇ DÜŞÜNMEDİM, KABUL ETTİM''

Norveç'te yılın futbolcusu seçilen Zinckernagel'in Fenerbahçe yerine tercih ettiği Watford, Championship'te 5. sırada bulunuyor. 26 yaşındaki futbolcu, ''Watford büyük bir kulüp. Teklifi aldığımda hiç düşünmeden kabul ettim. Hayalim Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak ve Watford'u Premier Lig'e taşımak istiyorum.'' sözlerini kullanmıştı.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK

Philip Zinckernagel'in yaptığı bu tercih büyük bir şaşkınlıkla karşılanırken sosyal medyada da Danimarkalı oyuncunun bu kararı oldukça konuşuldu.

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