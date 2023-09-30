Philip Awuku, Gana'da rehin kaldı! Tuzlaspor'dan açıklama...

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Tuzlaspor, Gana Milli Takımı'na davet edilen ancak daha sonrasında Türkiye'ye dönemeyen futbolcusu için açıklama yaptı.

Mavi-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Lisanslı futbolcumuz Philip Gameli Awuku, Gana Milli Takımı’na davet edilmiş fakat milli takım maç arasının ardından Gana Türk Büyükelçiliği tarafından ülkemize geri dönüşüne izin verilmemiştir. Neden vize verilmemiştir? Vize verilmemesinin bir açıklaması var mıdır? Mağduriyetimizi büyükelçilik mi karşılayacak? Telefonlara cevap verilmemiştir. Futbolcumuz 15 gün içerisinde 3 resmi maçta oynayamamıştır. Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na gerekli bilgi verilmiş olup futbol federasyonumuz neden sessiz kalmıştır? Gana büyükelçiliğine gerekli evrakları göndermiş bulunmaktayız. Kulübümüzün mağduriyetinin giderilmesi noktasında gerekli mercilerin harekete geçmesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.