MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Futbol HaberleriPhil Neville, Inter Miami'nin teknik direktörü oldu
GeriFutbol Phil Neville, Inter Miami'nin teknik direktörü oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 18.01.2021 - 22:13 | Son Güncelleme:

Phil Neville, Inter Miami'nin teknik direktörü oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Phil Neville, Inter Miami'nin teknik direktörü oldu
Abone Olgoogle-news

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami, teknik direktörlük görevine Phil Neville'ı getirdi.

Eski İngiliz yıldız futbolcu David Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami Kulübü, 43 yaşındaki Neville ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Futbol kariyerinde Manchester United ile Everton forması giyen İngiliz teknik adam, Manchester United ve Valencia'da antrenörlük yapmıştı.

Beckham ile Manchester ekibinde oynayan Neville, 2018 yılından bu yana İngiltere Kadın Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü yapıyordu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle