PhantomL0rd, Twitch’e karşı açtığı davayı kazandı

James “PhantomL0rd” Varga’nın Twitch’e açtığı dava 2019’dan bu yana sürüyordu. Twitch’in 2016 senesinde illegal CS:GO skin kumar iddiaları ile kendisini banlamasının ve izleyicilerini yanlış yönlendirmesine ardından dava açılmıştı. 2016 zamanlarında ise Twitch, kumar içeriklerine yönelik sıkı bir takip yürütüyordu.

Geçtiğimiz günlerde PhantomL0rd, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Twitch’e karşı olan davasını kazandığını duyurdu.

Yayıncı, Twitch’in izleyicilerini kaybetmesine sebep olduğunu iddia etmiş ve 35 milyon dolar talep etmişti. Geçmişteki yayınlarında anlık 143,000 anlık tekil izleyici sayısıyla zamanının rekoruna imza atmıştı.

