PhantomL0rd Davasında Son Durum

James “PhantomL0rd” Varga, popüler kumar sitesi CSGOShuffle’ın sahibi. Geçmişte bu siteyle olan bağlantısını açıklamadan CSGOShuffle üstünden bahis ve kumar yayını yapıyordu. Bu da ortaya çıktığı zaman kimi insanları çıkar çatışmasına itti.

PhantomL0rd’un sürekli yayınını yaptığı sitenin sahibi olduğu ise espor gazetecisi Richard Lewis tarafından ortaya çıkarıldı. Twitch ise bu olayın üstüne “Yayıncı kullanıcılarının buna benzer Valve'ın belirtilen kısıtlamalarını ihlal eden hizmetleri tanıttığı içerikler Twitch'te yasaktır” maddesine dayanarak yayıncıyı siteden banladı.

Aynı yıl, Valve ve dünyanın dört bir yanındaki diğer hukuk yetkilileri, iddia edilen çevrimiçi dolandırıcılıklara karşı işlem yapıyordu. Örneğin Danimarka’da bir oyuncu, CS:GO içinde satın aldığı bıçağın parasını ödemediği için Danimarka mahkemesi tarafından dolandırıcılık suçundan üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

PhantomL0rd, Twitch davası

Olayın üstünden iki yıl geçtikten sonra 2018 senesinde PhantomL0rd, Twitch’in yayıncıları haksız yere yanlış sebeplerle siteden banladığı gerekçesiyle şikâyette bulundu. Yayıncı, yayın organının kendi açıklaması dinlemeden peşin hüküm vererek kendisini banladığını iddia etti.

Yasalara göreyse Twitch ve PhantomL0rd arasındaki anlaşmada, sözleşmenin ihlali durumunda tarafların yazılı açıklama yapması gerekiyor. Twitch ise banladığı yayıncılara sebep bildirmemekle ünlü.

PhantomL0rd’un davadaki vekili Quinlan Hukuk Bürosu açıklama yaptı. Hakim Twitch’in aleyhinde konuştuğunu, yayıncıyı neden banladığına dair gerekçe göstermesi gerektiğini belirttiğini ve duruşmanın Mart 2021’e ertelendiğini söyledi. James Varga ise kanalının haksız yere kapatılması sebebiyle milyonlarca dolar gelir kaybı yaşadığını iddia ediyor.

Ayrıntılara göz atmak isteyenler için San Francisco mahkemesinde görülen davanın dosya numarası ise 18-1564337.