PGL, 2021 CSGO Major Etkinliği İçin Farklı Lokasyon Arayışında

Bugün, etkinlik organizatöründen gelen haberlere göre eğer bu lokasyonda etkinliğin düzenlenmesinin mümkün olmadığı kesinleşirse farklı lokasyonlar için seçeneklerin değerlendirilebileceği haberi geldi.

Yayınlanan blog metninde PGL iki farklı Avrupa ülkesiyle daha sıkı bağlantılar içerisinde olduklarını, sözkonusu ülkelerin PGL'e tüm zaruretlerin karşılanabileceği sözünü verdiklerini belirtiyor. Bu zaruretlerin içerisinde daha büyük ve aşılanmış bir seyirci kitlesi ile oyuncuların alanda bulunabilmesi gibi önemli noktalar mevcut.

Daha önce İsveç'teki otoriteler Major etkinlikte en fazla 300 kişinin bulunabilmesini şart koşmuşlardı. Buna ek olarak sözkonusu kısıtlamaların 15 Eylül sonrasında kaldırılabileceği de ihtimaller dahilindeydi ancak PGL görünüşe göre bir B planı edinmek ve herkesin bu tutkuyu tam anlamıyla yaşamasını sağlamak istiyor.

PGL'in Sosyal Medya Koordinatörü Vlad Ispas, verdiği demeçte yayınlanan metindeki bilgileri doğruladı. Avrupa ülkelerinin hızlı şekilde açılmaya doğru gitmesiyle birlikte yeni bir lokasyon sağlamak adına dar bir zaman sürecinde olduklarını belirten Ispas, daha büyük bir topluluğu ağırlama ihtimalini değerlendirdiklerini belirtti.

Her ne kadar İsveç planı tamamen iptal olmuş olmasa da PGL'in bu konudaki girişimlerine bakarak beklentilerimizi esnek tutmamız yerinde olacak gibi görünüyor.