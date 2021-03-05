PGI.S Hayatta Kalma Turnuvası Başlıyor

PGI.S Hayatta Kalma Turnuvası 5-7 Mart tarihleri arasında üç gün sürecek. PGI.S'teki üçüncü hafta performanslarına göre dörtlü sekiz grup halinde toplam 32 takım yer alacak. Grup maçlarından en yüksek puanı alan sekiz takım, son dörtte yer almak için mücadele edecekleri final aşamalarına yükselecek. Özel bir turnuva olduğundan kurallar, aksiyonu en üst düzeye çıkarmak için ayarlandı; daha kısa Mavi Alan, daha kısa bir turda daha fazla aksiyonun toplanmasına olanak tanıyan daha hızlı tempolu maçlar oluşturdu. PUBG esports hayranları, tüm aksiyonu aşağıdaki kanallarda ve çeşitli dillerde canlı olarak takip edebilecekler:

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Hayatta Kalma Turnuvası’nın toplam ödül havuzu 60.000 Amerikan doları tutarındadır ve bunun 30.000 Amerikan doları kazanan takıma verilir - bunlar, ayrı bir etkinlik olduğu için genel PGI.S sıralamasına katkıda bulunmaz. KRAFTON, Inc. bir kez daha oyun severlerin Hayatta Kalma Turnuvası dahil PGI.S maçlarının galiplerini oyun içi ödüller kazanmak için tahmin ettikleri bir etkinlik olan Pick'Em Challenge'ı düzenleyecek. Oyun severler, oyun içi espor sekmesini ziyaret ederek ücretsiz oylama kuponları kazanabilirler ve PGI.S öğeleri satın alabilirler. Oyun içi espor sekmesi 14 Nisan'a kadar açık olacak ve PGI.S ürün satışlarının %30'u genel PGI.S ödül havuzuna eklenecek. Yeni PGI.S Pick'Em Challenge eşyaları şunları içeriyor:

S VOTER’S PARAŞÜT PAKETİ + (2 oylama kuponu)

S VOTER’S SLR PAKETİ + (2 oylama kuponu)

S VOTER’S MOSIN NAGANT PAKETİ + (2 oylama kuponu)

S VOTER’S SCAR-L PAKETİ + (2 oylama kuponu)

S VOTER’S MINI14 PAKETİ + (2 oylama kuponu)

S HYDRODIP SİLAH PAKETİ + (11 oylama kuponu)

Sekiz farklı bölgeden 32 takım, 28 Mart'a kadar PGI.S'de yarışmaya devam edecek ve burada 3,5 milyon dolarlık ödül havuzundan pay almak için savaşacaklar.