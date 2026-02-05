PFDK'nın Skriniar kararı belli oldu!

Haberin Devamı

PFDK kararları açıklandı.

Fenerbahçe'nin Slovak savunmacısı Skriniar, Kocaelispor maçında tribünlere yönelik yaptığı hareketten dolayı 2 maç ceza aldı.

Kuruldan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MILAN SKRINIAR’ın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kupadaki Erzurumspor maçında forma giymeyen Slovak savunmacı, Süper Lig'de Pazartesi günü oynanacak Gençlerbirliği maçında da oynayamayacak.

ASLLANI DE 2 MAÇ CEZA ALDI

PFDK, Beşiktaş'ın Konyaspor'la oynadığı maçta direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Kristjan Asllani'ye de 2 maç ceza verildiğini duyurdu.

Kuruldan yapılan açıklamada, "BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu KRISTJAN ASLLANI’nin, 31.01.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kupadaki Kocaelispor maçında oynamayan Arnavut orta saha oyuncusu, Pazar günü Süper Lig'de Alanyaspor'la oynanacak maçta da forma giyemeyecek.