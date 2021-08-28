PFDK'nın Burak Elmas'a verdiği cezaya Victor Hugo'lu gönderme!

Spor Servisi - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, kulübün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarındaki açıklamalarından ötürü Galatasaray Başkanı Burak Elmas’a 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası verdi. Kulübe de ayrıca 100 bin TL ceza kesildi. Başkan Burak Elmas ve Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, PFDK’nın bu kararına tepki gösterdi.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Socrates’in “Pişman değilim, kendimi böyle savunup ölmeyi, aşağılık şeyler yapıp yaşamaya yeğ tutarım” sözleri ile bu karara tepki verdi. Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ise ünlü Fransız yazar Victor Hugo’ya ait “İyi olmak kolay, zor olan adil olmaktır. En mükemmel adalet ise vicdandır” sözleri ile göndermede bulundu.

"DİZ ÇÖKMEYECEĞİZ"

Epözdemir ayrıca TFF’ye ‘G.Saray’a diz çöktüremeyeceksiniz’ diye seslenerek “PFDK kararının kerameti kendiliğinden menkuldür. Ne yaparsanız yapın” dedi.

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