PFDK'den Mourinho'ya ceza yok, mesaj var!

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sky Sports’a yaptığı açıklama sonrası ‘kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle’ PFDK’ye sevk edilen Jose Mourinho’ya ‘oy çokluğuyla’ ceza vermedi ve bir açıklama yaptı. Mourinho’nun, “4 maçlık cezamın onaylandığı gün disiplin kurulu başkanının Galatasaray formasıyla kutlama yaparken fotoğrafı ortaya çıktı” sözlerine atıfta bulunulan açıklamada şöyle denildi:

HERKESiN TUTTUĞU BiR TAKIM VARDIR AMA...

“MOURiNHO’nun sevke konu açıklamaları, kendisi hakkında olduğu için PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk müzakereden çekilmiştir. Kurulda çalışan tüm üyelerin tuttuğu çeşitli takımlar vardır. Bu da doğaldır. Önemli olan önüne gelen olaylarda nesnel davranabilmektir. Kurulumuz tam bir tarafsızlık içerisindedir.”

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