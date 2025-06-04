PFDK'den 5 Süper Lig kulübüne ceza!

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 5 kulübe çeşitli cezalar verdi.

TFF'nin açıklamasına göre PFDK, farklı gerekçelerle Onvo Antalyaspor'a 528 bin lira, Galatasaray ve Reeder Samsunspor'a ayrı ayrı 336 bin lira, Solwie Energy Fatih Karagümrük'e ise 84 bin lira para cezası verdi.

Kurul, Beşiktaş'ın yanı sıra Solwie Energy Fatih Karagümrük, Onvo Antalyaspor, Galatasaray ve Reeder Samsunspor'a kısmi tribün kapatma cezası da uyguladı.