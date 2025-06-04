×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

PFDK'den 5 Süper Lig kulübüne ceza!

Güncelleme Tarihi:

#PFDK#Süper Lig#TFF
PFDKden 5 Süper Lig kulübüne ceza
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 17:57

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'den 5 kulübe ceza verdi.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 5 kulübe çeşitli cezalar verdi.

TFF'nin açıklamasına göre PFDK, farklı gerekçelerle Onvo Antalyaspor'a 528 bin lira, Galatasaray ve Reeder Samsunspor'a ayrı ayrı 336 bin lira, Solwie Energy Fatih Karagümrük'e ise 84 bin lira para cezası verdi.

Kurul, Beşiktaş'ın yanı sıra Solwie Energy Fatih Karagümrük, Onvo Antalyaspor, Galatasaray ve Reeder Samsunspor'a kısmi tribün kapatma cezası da uyguladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#PFDK#Süper Lig#TFF

BAKMADAN GEÇME!