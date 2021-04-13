MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriPFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası
GeriFutbol PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 13.04.2021 - 17:28 | Son Güncelleme:

PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, çeşitli nedenlerle Gençlerbirliği'ne 100 bin lira, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Sivasspor'a da 24'er bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, Göztepe maçında kırmızı kart gören Çaykur Rizespor'un milli kalecisi Gökhan Akkan'a müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 13 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'in de sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

 

PFDKden 3 Süper Lig kulübüne para cezası

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi