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GeriFutbol PFDK'dan Trabzonspor'a kötü haber! Berat Özdemir'e 2 maç ceza...
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Futbol
Haber Giriş: 04.05.2021 - 18:34 | Son Güncelleme:

PFDK'dan Trabzonspor'a kötü haber! Berat Özdemir'e 2 maç ceza...

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PFDK'dan Trabzonspor'a kötü haber! Berat Özdemir'e 2 maç ceza...

Trabzonspor forması giyen orta saha oyuncusu Berat Özdemir, Göztepe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza aldı.

PFDK, Trabzonspor'un Göztepe'yle oynadığı 39. hafta maçında kırmızı kart gören Berat Özdemir'e 2 maç ceza verdi.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu BERAT AYBERK ÖZDEMİR hakkında, 28.04.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu BERAT AYBERK ÖZDEMİR'in, ihraç sonrası müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezanın infazının görmüş olduğu kırmızı kart cezasının bitiminden itibaren başlatılmasına karar verilmiştir.

PFDKdan Trabzonspora kötü haber Berat Özdemire 2 maç ceza...

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