PFDK'dan Serdal Adalı'ya 45 gün hak mahrumiyeti cezası! Beşiktaş'tan İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki!

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya 45 gün hak mahrumiyeti cezası ve 1.5 milyon TL para cezası verdi.

Kararın tebliğ edilmesinin ardından Beşiktaş, sosyal medya üzerinden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki gösterdi.

Hacıosmanoğlu TFF başkanlık seçim sürecinde kulüp başkanlarının yaptıkları açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesini yasaklayacaklarını ve ceza verilmeyeceğini söylemişti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, 26.03.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca 45 gün Hak Mahrumiyet ve 1.500.000.-TL Para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

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Cezanın infazının karar tarihi olan 03.04.2025 tarihinden itibaren başlatılmasına, itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir."