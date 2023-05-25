PFDK'dan Şenol Güneş'e para cezası!

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor maçı sonrasında 'basın toplantısındaki beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle' PFDK tarafından 104 bin TL para cezasına çarptırıldı.

İşte PFDK kararları;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 25.05.2023 tarih ve 66 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 20.05.2023 tarihinde RHG Enertürk Enerji Stadyumunda oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-CORENDON ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü başkanı FARUK KOCA ’nın, 21.05.2023 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasında, Kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan açıklamalarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, Kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan açıklamalarda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi HÜSEYİN AYTEKİN ’in, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi HÜSEYİN AYTEKİN ’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3-ADANA DEMİRSPOR A.Ş.’nin, 21.05.2023 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş. teknik sorumlusu VINCENZO MONTELLA’nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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4-BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 21.05.2023 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI ÜST MİSAFİR 234 ve 235 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu Şenol Güneş ’in, müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 104.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5-PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.’nin, 21.05.2023 tarihinde oynanan MANİSA FUTBOL KULÜBÜ-PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, misafir takım temsilcisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

6-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.’nin, 21.05.2023 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ALTINORDU Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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7- ALTINORDU Kulübünün, 21.05.2023 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ALTINORDU Spor Toto 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTINORDU Kulübü sporcusu KÜRŞAD SÜRMELİ ’nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ALTAY Kulübünün, 20.05.2023 tarihinde oynanan ALTAY-TUZLASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/5., 8/9. ve 9/2. maddelerine aykırı eylemi nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- EYÜPSPOR Kulübünün, 21.05.2023 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI TRİBÜN E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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10-SERİK BELEDİYESPORKulübünün, 20.05.2023 tarihinde oynanan ETİMESGUT BELEDİYESPOR-SERİK BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, yedek kulübesinde doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11-ŞANLIURFASPORKulübü görevlisi MUHAMMED FATİH KIZILELMA ’nın, 20.05.2023 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-BATMAN PETROL SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

12-BATMAN PETROL SPOR A.Ş.’nin, 20.05.2023 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-BATMAN PETROL SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13-EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.’nin, 20.05.2023 tarihinde oynanan EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.-YOMRA SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. ’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 17.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- YOMRASPOR Kulübünün, 20.05.2023 tarihinde oynanan EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.-YOMRA SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR Kulübünün, 20.05.2023 tarihinde oynanan ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR-KARŞIYAKA TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- BELEDİYE DERİNCESPOR Kulübü görevlisi SAMET ÇELİK’in, 20.05.2023 tarihinde oynanan BELEDİYE DERİNCESPOR-KARBEL KARAKÖPRÜ BLD. SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübünün, 20.05.2023 tarihinde oynanan BELEDİYE KÜTAHYASPOR-1954 KELKİT BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübü sporcusu CAN MUHAMMET VURAL’ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18-1954 KELKİT BELEDİYESPOR Kulübünün, 20.05.2023 tarihinde oynanan BELEDİYE KÜTAHYASPOR-1954 KELKİT BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 1954 KELKİT BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu ALİ KILIÇ’ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19-KARAMAN FK’nın, 20.05.2023 tarihinde oynanan KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ-ORDUSPOR 1967 A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARAMAN FK’nın, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20-BERGAMA BELEDİYESPOR Kulübünün, 20.05.2023 tarihinde oynanan BERGAMA BELEDİYESPOR-SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, yedek kulübesinde lisanslı bir fizyoterapist veya masör bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21-NİĞDE ANADOLU FK’nın, 20.05.2023 tarihinde oynanan NİĞDE ANADOLU FK-BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, özel güvenlik amirinin müsabaka organizasyon toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NİĞDE ANADOLU FK’nın, stadyumda özel güvenlik görevlisi bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,