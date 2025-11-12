×
PFDK'dan Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu kararı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Necip Uysal#Ersin Destanoğlu
PFDKdan Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu kararı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2025 14:35

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın tedbir kararlarının kaldırıldığını açıkladı.

PFDK, Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu için idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verdi.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 12.11.2025 tarih ve 26 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen ERSİN DESTANOĞLU vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,

2- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen NECİP UYSAL vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir."

BAKMADAN GEÇME!