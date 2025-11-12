PFDK'dan Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu kararı

Haberin Devamı

PFDK, Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu için idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verdi.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 12.11.2025 tarih ve 26 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen ERSİN DESTANOĞLU vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,

2- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen NECİP UYSAL vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir."

