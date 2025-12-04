PFDK'dan Mert Hakan Yandaş'a ceza!

Haberin Devamı

PFDK, Mert Hakan Yandaş'a rakip takım mensuplarına yönelik hakaret nedeniyle 3 maç ceza verildiğini açıkladı.

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından PFDK'ya sevk edilmişti.

İşte yapılan açıklama;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 04.12.2025 tarih ve 34 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- KOCAELİSPOR Kulübünün, 28.11.2025 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU MARATON ÜST TRİBÜN 301-302-327, DOĞU MARATON ALT TRİBÜN 126, GÜNEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN 207-208 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Haberin Devamı

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.’nin, 29.11.2025tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ZECORNER KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI DENİZ TRİBÜN A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübünün, 29.11.2025tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ZECORNER KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN MİSAFİR bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Haberin Devamı

4-GAZİANTEP FUTBOL A.Ş.’nin, 29.11.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GUNEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- İKAS EYÜPSPOR Kulübü teknik sorumlusu ORHAN AK’ın, 29.11.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakaretleri nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Haberin Devamı

6- HESAP.COM ANTALYASPOR Kulübünün, 30.11.2025 tarihinde oynanan HESAP.COM ANTALYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7-GÖZTEPE A.Ş.’nin, 30.11.2025 tarihinde oynananHESAP.COM ANTALYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Haberin Devamı

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY MİSAFİR 2. KAT TRİBÜN A2 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8-BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 30.11.2025 tarihinde oynanan MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY-329 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Haberin Devamı

9- SAMSUNSPOR A.Ş. sporcusu JOSAFAT WOODING MENDES ’in, 01.12.2025 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, müsabaka yardımcı hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/5-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- CORENDON ALANYASPOR Kulübü antrenörü JOAO PEDRO DA SILVA ESMAIL PEREIRA’nın, 01.12.2025 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11-FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 01.12.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜN C, D, E, K, L, M, KUZEY TRİBÜNÜ C, D, E, K, L, M, MARATON ÜST TRİBÜN D, E, F, G, MARATON ALT TRİBÜN A bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 3.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına , FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu MARATON ALT B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, müsabaka öncesi gerçekleştirilen seremonide lig isim sponsoru bayrağının serilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, anons sistemi dışında stadyuma özel ses sistemi kurulmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 440.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi ALİ BOZAN’ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MERT HAKAN YANDAŞ ’ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12-GALATASARAY A.Ş.’nin, 01.12.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 640.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN G, O H bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 660.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu MİSAFİR TRİBÜN G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen MİSAFİR TRİBÜN G bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 misafir kulüp olduğu müsabakada bloke edilmesine,

GALATASARAY A.Ş. idarecisi METİN ÖZTÜRK’ün, müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİve 2.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

GALATASARAY A.Ş. antrenörü SERHAT DOĞAN’ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- BEŞİKTAŞ A.Ş. hakkında, 26.11.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu)

BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı SERDAL ADALI hakkında, 26.11.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu)

14- SAKARYASPOR A.Ş. sporcusu CANER ERKİN’in, 29.11.2025 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 11. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 67.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 28.11.2025 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ESENLER EROKSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARACEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu GÜNEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN 123 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

16-İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FK’nın, 29.11.2025 tarihinde oynanan İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ-SERİK SPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 48.000.-TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FK masörü TAYFUN İŞLEN’in, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- BOLUSPOR Kulübünün, 30.11.2025 tarihinde oynanan ÖZBELSAN SİVASSPOR-BOLUSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 45.000 .-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- SMS GRUP SARIYERSPOR Kulübünün, 30.11.2025 tarihinde oynanan SMS GRUP SARIYERSPOR-BANDIRMA SPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SOL KAPALI TRİBÜN KAPALI A-KAPALI B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

19- BANDIRMA SPOR Kulübünün, 30.11.2025 tarihinde oynanan SMS GRUP SARIYERSPOR-BANDIRMA SPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN MİSAFİR blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

20-SİPAY BODRUM FK’nın, 30.11.2025 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-ARCA ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİPAY BODRUM FK’nın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

21- ARCA ÇORUM FK sporcusu KEREM KALAFAT’ın, 30.11.2025 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-ARCA ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

22-ADANA DEMİRSPOR A.Ş.’nin, 01.12.2025 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23-YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 29.11.2025 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-YENİ MALATYASPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (3) PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına,

24-AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübünün, 30.11.2025 tarihinde oynanan AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR-GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25-İSKENDERUNSPOR A.Ş.’nin, 30.11.2025 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.-MERKÜR JET ERBAASPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26-ADANA 01 FK’nın, 30.11.2025 tarihinde oynanan ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK-KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 12.000.-TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına,

27-BATMAN PETROL SPOR A.Ş.’nin, 30.11.2025 tarihinde oynanan BATMAN PETROL SPOR A.Ş.-GMG KASTAMONUSPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR Kulübünün, 30.11.2025 tarihinde oynanan SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR-BUCASPOR 1928 Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 30.11.2025 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

30-BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.’nin, 30.11.2025 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, organizasyon toplantısında kendi bayrağını yanında bulundurmaması ve stadyum müdürüne teslim etmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- KESTEL ÇİLEK SPOR Kulübünün, 29.11.2025 tarihinde oynanan BULVARSPOR-KESTEL ÇİLEK SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 8.400 .-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KESTEL ÇİLEK SPOR Kulübü görevlisi SAFET ARSLAN’ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- EDİRNESPOR Kulübünün, 30.11.2025 tarihinde oynanan EDİRNESPOR-POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 8.400 .-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

33-ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR Kulübü teknik sorumlusu MESUT TOROS’un, 30.11.2025 tarihinde oynanan ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ-ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

34-DİYARBEKİR SPOR A.Ş.’nin, 30.11.2025 tarihinde oynanan DİYARBEKİR SPOR A.Ş.-EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

35-TCH GROUP ZONGULDAK SPOR FK A.Ş.’nin, 30.11.2025 tarihinde oynanan TCH GROUP ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ARTVİN HOPASPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- AMASYASPOR FK antrenörü RIDVAN DEMİR’in, 30.11.2025 tarihinde oynanan AMASYASPOR FK-SEBAT GENÇLİK SPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

37-NAZİLLİ SPOR A.Ş.’nin, 29.11.2025 tarihinde oynanan ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.-NAZİLLİ SPOR A.Ş. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, yedek kulübesinde lisanslı bir takım doktoru bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NAZİLLİ SPOR A.Ş.’nin, yedek kulübesinde lisanslı bir fizyoterapist veya masör bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NAZİLLİ SPOR A.Ş.’nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 7.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NAZİLLİ SPOR A.Ş.’nin, takım temsilcisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

38-TİRE 2021 FK’nın, 29.11.2025 tarihinde oynanan TİRE 2021 FK-ESKİŞEHİRSPOR Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, müsabakada seyircilerin stadyuma girişlerinden görevlilerin stadyumu terk etmelerine kadar geçen sürede stadyumda tam donanımlı ambulans araç ve görevlilerinin hazır bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 13.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TİRE 2021 FK’nın, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TİRE 2021 FK Başkanı ÖZKAN KARADAŞ’ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TİRE 2021 FK Başkanı ÖZKAN KARADAŞ’ın, müsabaka esnasında ve sonrasında akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TİRE 2021 FK Başkanı ÖZKAN KARADAŞ’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TİRE 2021 FK görevlisi SELÇUK OLĞUN’un, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TİRE 2021 FK görevlisi HÜSEYİN SUNGUR’un, müsabaka hakemlerine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında hakareti nedeniyle FDT’nin 39/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 95/4. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 12 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

39- SÖKE 1970 SPOR Kulübünün, 30.11.2025 tarihinde oynanan SÖKE 1970 SPOR-BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, müsabakanın 2 dakika geç başlamasına sebebiyet verecek şekilde kale ağlarının kale direklerine sağlam bir şekilde sabitlenmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.