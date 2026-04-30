PFDK'dan Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin sarı-lacivertli oyuncuya bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği duyuruldu.

PFDK'dan yapılan açıklama şöyle;

"MERT HAKAN YANDAŞ’ın, bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57/2. maddesi uyarınca 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

MERT HAKAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Mert Hakan Yandaş, PFDK'nın hakkında verdiği 12 ay men cezasının ardından sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu şu ifadeleri kullandı;

"Avukatlarım, büyüklerim tahkim sürecini bekle diyorlar. Bir kere günah keçisi olarak seçilmişim. Kalemimin kırıldığını biliyorum. Hakkımda verilen haksız, adaletsiz kararın değişeceğini hiç inanmıyorum ama Allah korkusu olan insanlar olduğuna inanıyorum ve bu yüzden tahkim sonrası detaylı açıklama yapacağım… Umarım benimde bir ailemin olduğunu sadece beni cezalandırmadığınızı düşünürsünüz…"

FENERBAHÇE: KABUL EDİLEMEZ!

Fenerbahçe de kaptanı Mert Hakan Yandaş hakkında bir açıklama yayınlayarak cezayla ilgili gerekli itiraz başvurularının yapılacağını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün açıklaması şöyle;

"Kaptanımız Mert Hakan Yandaş hakkında, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezası kabul edilemez niteliktedir. Henüz sonuçlanmamış bir ceza yargılaması gerekçe gösterilerek verilen bu disiplin cezası, futbolcumuz açısından telafisi güç zararlara yol açabilecek niteliktedir ve hukuka, hakkaniyete açıkça aykırıdır. Kulübümüz, sürecin başından bu yana hukukun evrensel ilkelerine ve özellikle masumiyet karinesi ilkesine bağlı bir duruş sergilemiştir. Bu doğrultuda, söz konusu kararın kaldırılması amacıyla TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli itiraz başvuruları ivedilikle yapılacaktır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Kaptanımız Mert Hakan Yandaş’ın yanında olduğumuzu bir kez daha açıkça ifade ediyor; sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

4 AY CEZAEVİNDE KALDI

Yasadışı bahis ve şike soruşturması nedeniyle yaklaşık 4 ay cezaevinde tutuklu yargılanan Mert Hakan Yandaş hakkında tahliye kararı verilmişti. Yandaş tahliye sonrası takımla birlikte idmanlara başlamıştı.