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PFDKâ€™dan Ä°lhan Palutâ€™a 1 maç men cezasÄ±!

#PFDK#Ä°lhan Palut#TFF
PFDKâ€™dan Ä°lhan Palutâ€™a 1 maÃ§ men cezasÄ±

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto SÃ¼per Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyasporâ€™a ihtar cezasÄ±, Ä°ttifak Holding Konyaspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Ä°lhan Palutâ€™a 1 resmi maÃ§ men cezasÄ±, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Umut GÃ¼neÅŸâ€™e 2 resmi maÃ§ men cezasÄ± ve FenerbahÃ§eâ€™ye ise 32 bin TL para cezasÄ± verdi.Â

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PFDKâ€™nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± kararlar ÅŸÃ¶yle:Â 

"- FRAPORT TAV ANTALYASPOR KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n, 05.01.2022 tarihinde oynanan BEÅžÄ°KTAÅž A.Åž.-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Turkcell SÃ¼per Kupa mÃ¼sabakasÄ±nda, taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu Ã§irkin ve kÃ¶tÃ¼ tezahÃ¼rat nedeniyle ve bu eylemin aynÄ± sezon iÃ§erisinde kupa kategorisinde misafir kulÃ¼p olduÄŸu mÃ¼sabakada ilk kez gerÃ§ekleÅŸtirilmesinden dolayÄ± Ä°HTAR CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

- Ä°TTÄ°FAK HOLDÄ°NG KONYASPOR KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n, 09.01.2022 tarihinde oynanan Ä°TTÄ°FAK HOLDÄ°NG KONYASPOR-DEMÄ°R GRUP SÄ°VASSPOR Spor Toto SÃ¼per Lig mÃ¼sabakasÄ±nda, taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu saha olaylarÄ± nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

AynÄ± mÃ¼sabakada Ä°TTÄ°FAK HOLDÄ°NG KONYASPOR KulÃ¼bÃ¼ teknik sorumlusu Ä°LHAN PALUTâ€™un, rakip takÄ±m sporcusuna yÃ¶nelik hakareti nedeniyle FDTâ€™nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarÄ±nca ve FDTâ€™nin 12. maddesinin uygulanmasÄ± suretiyle 1 RESMÄ° MÃœSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÃœBESÄ°NE GÄ°RÄ°Åž YASAÄžI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

- DEMÄ°R GRUP SÄ°VASSPOR KulÃ¼bÃ¼ sporcusu OLARENWAJU AYOBAMI KAYODEâ€™nin, 09.01.2022 tarihinde oynanan Ä°TTÄ°FAK HOLDÄ°NG KONYASPOR-DEMÄ°R GRUP SÄ°VASSPOR Spor Toto SÃ¼per Lig mÃ¼sabakasÄ±nda, rakip takÄ±m taraftarÄ±na yÃ¶nelik sportmenliÄŸe aykÄ±rÄ± hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

- GALATASARAY A.Åž.â€™nin, 08.01.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Åž.-GZT GÄ°RESUNSPOR Spor Toto SÃ¼per Lig mÃ¼sabakasÄ±nda, taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu Ã§irkin ve kÃ¶tÃ¼ tezahÃ¼rat nedeniyle FDTâ€™nin 53/3. maddesi uyarÄ±nca Ã§irkin ve kÃ¶tÃ¼ tezahÃ¼ratta bulunan KUZEY TRÄ°BÃœN 107 blok ve BATI TRÄ°BÃœN 125 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamÄ±ndaki kartlarÄ±nÄ±n bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulÃ¼p olduÄŸu mÃ¼sabakaya giriÅŸlerinin engellenmesine,

- AYTEMÄ°Z ALANYASPOR KulÃ¼bÃ¼ sporcusu UMUT GÃœNEÅžâ€™in, 08.01.2022 tarihinde oynanan AYTEMÄ°Z ALANYASPOR-MEDÄ°POL BAÅžAKÅžEHÄ°R FK Spor Toto SÃ¼per Lig mÃ¼sabakasÄ±nda, rakip takÄ±m sporcusuna yÃ¶nelik ciddi faulÃ¼ nedeniyle 2 RESMÄ° MÃœSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

- FENERBAHÃ‡E A.Åž.â€™nin, 10.01.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÃ‡E A.Åž.-ADANA DEMÄ°RSPOR A.Åž. Spor Toto SÃ¼per Lig mÃ¼sabakasÄ±nda, taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu saha olaylarÄ± nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

- YUKATEL KAYSERÄ°SPOR KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n, 09.01.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERÄ°SPOR-ALTAY Spor Toto SÃ¼per Lig mÃ¼sabakasÄ±nda, stadyuma usulsÃ¼z seyirci alÄ±nmasÄ±ndan dolayÄ± 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

AynÄ± mÃ¼sabakada YUKATEL KAYSERÄ°SPOR KulÃ¼bÃ¼ gÃ¶revlisi AHMET MENGÃœTAÅžâ€™Ä±n, stadyuma usulsÃ¼z seyirci almasÄ±ndan dolayÄ± talimatlara aykÄ±rÄ±lÄ±k nedeniyle 15 GÃœN HAK MAHRUMÄ°YETÄ° CEZASI ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, karar verilmiÅŸtir"

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