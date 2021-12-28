PFDK'dan, hakemin üzerine yürüyen Adil Gevrek'e 75 gün hak mahrumiyeti cezası!

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PFDK, Yukatel Kayserispor'la oynanan maçın ardından hakem Hüseyin Göçek'e tepki gösteren ve üzerine yürüyen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, 75 gün hak mahrumiyeti ve 57 bin 500 TL para cezası verdi.

İşte yapılan açıklama;

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü başkanı ADİL GEVREK’in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü başkanı ADİL GEVREK’in, müsabaka hakemlerine yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/2-b maddesi uyarınca ve FDT’nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 32.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.