PFDK'dan Günay Güvenç'e 1 maç ceza

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK’nın kalecisi Günay Güvenç’in Aytemiz Alanyaspor maçında rakip takım mensubuna yönelik tehdidi nedeniyle bir maçtan men ve 6 bin 500 TL para cezasına çarptırıldığını açıkladı.



Ayrıca Aytemiz Alanyaspor Kulübü’ne taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ihtar cezası verilirken, Gaziantep FK’nın görevlisi Ayhan Kaya’nın da rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ceza almasına karar verildi.