×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

PFDK'dan Göksel Gümüşdağ'a hak mahrumiyeti cezası

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir FK#Göksel Gümüşdağ#PFDK
PFDKdan Göksel Gümüşdağa hak mahrumiyeti cezası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 13:48

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ'a 23 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Haberin Devamı

TFF'nin açıklamasına göre PFDK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Fenerbahçe müsabakası sonrasında medyaya yapmış olduğu futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle Gümüşdağ'a 23 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 750 bin lira para cezası kararı aldı.

Gözden KaçmasınNeslihan Demir Demir Leydi lakabını nasıl aldığını anlattıNeslihan Demir 'Demir Leydi' lakabını nasıl aldığını anlattı!Haberi görüntüle

Kurul çeşitli gerekçelerle Fenerbahçe'ye 1 milyon 710 bin lira, Galatasaray'a 840 bin lira, Net Global Sivasspor'a 468 bin lira, Bellona Kayserispor 180 bin lira, Gaziantep FK ve Trabzonspor 168'er bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

Atakaş Hataysporlu Carlos Strandberg'e 3 müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası veren kurulun kararı doğrultusunda Gaziantep FK futbolcusu Bruno Viana da 2 resmi müsabakadan men edildi.

Öte yandan RAMS Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Trabzonspor, Galatasaray, Sivasspor, Kayserispor taraftarlarının da bir sonraki maç biletleri engellendi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Başakşehir FK#Göksel Gümüşdağ#PFDK

BAKMADAN GEÇME!