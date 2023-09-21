PFDK'dan Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK'ya para cezası

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 21.09.2023 tarih ve 7 sayılı toplantısında aldığı kararlar şöyle:



"Trabzonspor’un, 17.09.2023 tarihinde oynanan Trabzonspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig müsabakasında, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor’un, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Kayserispor’un, 16.09.2023 tarihinde oynanan Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık ihtar cezası ile cezalandırılmasına,



Gaziantep Futbol Kulübü’nün, 16.09.2023 tarihinde oynanan Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney üst tribün A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 224 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Güney Üst Tribün A blokta ve Güney Alt Tribünde yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen Güney Üst Tribün A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 misafir takım olduğu müsabakada bloke edilmesine,

Galatasaray’ın, 16.09.2023 tarihinde oynanan Galatasaray - Samsunspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Fenerbahçe’nin, 17.09.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Antalyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."