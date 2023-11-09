PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 09.11.2023 tarih ve 25 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar belli oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun almış olduğu kararlar şu şekilde:

“1- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 04.11.2023 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 31.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü sporcusu JOELSON AUGUSTO MENDES MANGO FERNANDES’in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 05.11.2023 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ÜST E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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3- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübünün, 06.11.2023 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin, 06.11.2023 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI ALT D, E ve KUZEY KALE ARKASI ALT D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu MARIUS NINEL ŞUMUDICA’nın, 06.11.2023 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 04.11.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜNÜ D, E, M, KUZEY TRİBÜNÜ M, L, MARATON ALT I bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi EMİR HULUSİ YOLAÇ’ın, yayıncı kuruluş muhabirine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MERT HAKAN YANDAŞ’ın, yayıncı kuruluş muhabirine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BİTEXEN ANTALYASPOR Kulübünün, 05.11.2023 tarihinde oynanan BİTEXEN ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.”