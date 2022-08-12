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PFDK’dan Fenerbahçe ve Trabzonspor’a para cezası

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#PFDK#Fenerbahçe#Trabzonspor
PFDK’dan Fenerbahçe ve Trabzonspor’a para cezası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 00:19

PDFK, Trabzonspor'a 56 bin TL, Fenerbahçe'ye ise 271 bin TL ceza verildiğini açıkladı.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:

“1- Gaziantep Futbol Kulübü’nün, 06.08.2022 tarihinde oynanan Sivasspor-Gaziantep Futbol Kulübü Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR (KUZEY) TRİBÜNÜ A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- Antalyaspor Kulübünün, 07.08.2022 tarihinde oynanan Antalyaspor-Galatasaray Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Antalyaspor Kulübü görevlisi Murat Kaya'nın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

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3- Trabzonspor’un, 05.08.2022 tarihinde oynanan İstanbulspor-Trabzonspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- Fenerbahçe'nin, 08.08.2022 tarihinde oynanan Fenerbahçe- Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜNÜ D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada Fenerbahçe hakkında, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; eylemlerin saha olayı boyutuna ulaşmadığı anlaşıldığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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5- Ümraniyespor Kulübünün, 08.08.2022 tarihinde oynanan Fenerbahçe- Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNÜ KUZEY G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- MKE Ankaragücü Kulübünün, 08.08.2022 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü- Konyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü görevlisi Meryem Karakuş'un, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü görevlisi Güler Diril'in, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü görevlisi Yüksel Coşkun'un, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

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7- Konyaspor Kulübünün, 08.08.2022 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü- Konyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi."

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#PFDK#Fenerbahçe#Trabzonspor

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