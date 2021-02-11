PFDK'dan Fenerbahçe İdari Koordinatörü Selçuk Şahin'e ceza!

PFDK, Fenerbahçe A Takım İdari Koordinatörü Selçuk Şahin'e 3 ay hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.

İşte PFDK'nın açıklaması;

"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 72.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi SELÇUK ŞAHİN'in, akredite edilmediği hakem soyunma odası koridorunda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi SELÇUK ŞAHİN'in, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 39/2. maddesi uyarınca 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir."

SELÇUK ŞAHİN NE YAPTI?

Selçuk Şahin'in Galatasaray derbisinde "Siz ne yaparsanız yapın biz şampiyon olacağız" ifadelerinden sonra elini hakem odasının kapısını vurduğu ve bu sebeple ceza aldığı belirtildi.

FENERBAHÇE'YE PARA CEZASI

PFDK, derbide maske takılmaması ve saha olaylarını gerekçe göstererek Fenerbahçe'ye 96 bin TL para cezası verdi.