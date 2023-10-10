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PFDK'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ceza

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#Fenerbahçe#Ali Koç#PFDK
PFDKdan Fenerbahçe Başkanı Ali Koça ceza
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 15:26

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin TL para cezası verdi.

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PFDK kararları şu şekilde:

1- FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, 01.10.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi SELAHATTİN BAKİ hakkında, 01.10.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

2- FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ’un, 04.10.2023 tarihinde katılmış olduğu TV programında sarf ettiği beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 36/1-b, 38/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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3- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü hakkında, 03.10.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü idarecisi MAHMUT GÜZEL hakkında, 03.10.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir.

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#Fenerbahçe#Ali Koç#PFDK

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