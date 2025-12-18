PFDK'dan El Bilal Toure'ye 2 maç ceza!

Güncelleme Tarihi:
Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Beşiktaş sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmış, siyah-beyazlılarda maçta kırmızı kart gören El Bilal Toure, PFDK'ya sevk edilmişti. PFDK, El Bilal Toure'ye 2 maç ceza verildiğini açıkladı.
Kuruldan yapılan açıklamada, "BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu EL BILAL TOURE ’nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
KAÇIRACAĞI MAÇLAR
Malili oyuncu Süper Lig'de Rizespor'la, Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe ile oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.