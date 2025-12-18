×
Futbol Haberleri

PFDK'dan El Bilal Toure'ye 2 maç ceza!

Güncelleme Tarihi:

PFDKdan El Bilal Toureye 2 maç ceza
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2025 20:22

PFDK, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Beşiktaş'ın Malili forveti El Bilal Toure'ye 2 maç ceza verildiğini açıkladı.

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Beşiktaş sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmış, siyah-beyazlılarda maçta kırmızı kart gören El Bilal Toure, PFDK'ya sevk edilmişti. PFDK, El Bilal Toure'ye 2 maç ceza verildiğini açıkladı.

Kuruldan yapılan açıklamada, "BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu EL BILAL TOURE ’nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Malili oyuncu Süper Lig'de Rizespor'la, Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe ile oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.

 

