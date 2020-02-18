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GeriFutbol Son Dakika! PFDK'dan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Ahmet Nur Çebi'ye para cezası!
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Haber Giriş: 18.02.2020 - 16:51,Son Güncelleme:/

Son Dakika! PFDK'dan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Ahmet Nur Çebi'ye para cezası!

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Son Dakika! PFDK'dan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Ahmet Nur Çebi'ye para cezası!

PFDK, "resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı" Beşiktaş'a 100 bin TL, başkan Ahmet Nur Çebi'ye ise 75 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile siyah-beyazlı kulübe ve Fenerbahçe Kulübüne para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada kurulun, Ahmet Nur Çebi'ye sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 75 bin lira para cezası verdiği belirtildi.
Kurulun, Ziraat Türkiye Kupası'nda GMG Kırklarelispor karşısında izin alınmadan pankartla sahaya çıkmasından dolayı Fenerbahçe Kulübüne 24 bin lira para cezası kestiği aktarıldı.

Beşiktaş'ın ise resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi. 

 

Son Dakika PFDKdan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Ahmet Nur Çebiye para cezası

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