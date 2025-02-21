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PFDK'dan Arda Turan kararı!

Güncelleme Tarihi:

#TFF#PFDK#Süper Lig
PFDKdan Arda Turan kararı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 12:19

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, aralarında Beşiktaş ve Galatasaray'ın da bulunduğu 8 Süper Lig kulübüne para cezası verdi. PFDK ayrıca hakeme yönelik tehdidi nedeniyle kurula sevk edilen Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan için ceza tayinine yer olmadığına hükmedildiğini açıkladı.

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TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, farklı gerekçelerle Beşiktaş'a 693 bin, Galatasaray'a 648 bin, ikas Eyüpspor'a 525 bin, Çaykur Rizespor'a 258 bin, Bellona Kayserispor'a 210 bin ve Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor ile Net Global Sivasspor'a da 40 bin 500'er lira para cezası uyguladı.

Kurul, ayrıca Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası verdi.

ARDA TURAN'A CEZA YOK: BEŞİKTAŞ MAÇINDA KULÜBEDE!

PFDK, Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan için de ceza tayinine yer olmadığına karar verildiğini duyurdu.

Kuruldan yapılan açıklamada, "Arda Turan hakkında, müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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Bu kararın ardından Arda Turan, bu akşam oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında kulübedeki yerini alabilecek.

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1. LİG CEZALARI

PFDK, Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor'a 414 bin 600, Geosis Boluspor'a 84 bin ve MKE Ankaragücü'ne 33 bin 750 lira para cezası kesti.

Amed Sportif Faaliyetler sporcusu Adama Traore'ye 5 maç men ve 58 bin 500 lira para cezası uygulayan PFDK, Siltaş Yapı Pendikspor futbolcularından Welinton Souza Silva'ya 4 maç men ile 39 bin lira, Samuel Saiz'e 29 bin 250 lira, Ahlatcı Çorum FK sporcusu Ferhat Yazgan ile Central Hospital Ümraniyespor futbolcusu Furkan Apaydın'a 2 maç men, MKE Ankaragücü sporcusu Kwabena Owusu'ya 1 maç men ile 29 bin 250 lira, Uğur Okulları İstanbulspor futbolcusu Tuncer Durhan Aksu'ya da 1 maç men cezası verdi.

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#TFF#PFDK#Süper Lig

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