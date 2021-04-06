PFDK'dan Alpaslan Öztürk'e 1 maçtan men, Erol Kaynar'a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:

“- GÖZTEPE A.Ş. sporcusu ALPARSLAN ÖZTÜRK’ün, 03.04.2021 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

- BEŞİKTAŞ A.Ş. görevlisi EROL KAYNAR’ın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT’nin 38/3-c maddesi uyarınca 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir.”

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