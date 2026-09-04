×
Günlük Egazete © Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

PFDK'dan 6 Süper Lig takımına para cezası

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#PFDK Kararları#Fenerbahçe
PFDKdan 6 Süper Lig takımına para cezası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 11:42

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul tarafından çeşitli sebeplerden dolayı Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 480'er bin, Konyaspor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Amed Sportif Faaliyetler'e de 280'er bin lira para cezası verildi.

Disiplin kurulu, Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat'a 1 maç men ve 100 bin lira, Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a 100 bin lira, Alanyaspor görevlisi Mevlüthan Çavuşoğlu'na 1 maç men ve 100 bin lira para cezası uyguladı.

Kocaelispor karşısında direkt kırmızı kart gören Konyaspor futbolcusu Enis Bardhi de rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faul nedeniyle 2 maçla cezalandırıldı.

Gözden KaçmasınFilenin Sultanları, final için Sırbistan ile karşılaşacakFilenin Sultanları, final için Sırbistan ile karşılaşacak!Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#PFDK Kararları#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!