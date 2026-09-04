PFDK'dan 6 Süper Lig takımına para cezası

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TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul tarafından çeşitli sebeplerden dolayı Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 480'er bin, Konyaspor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Amed Sportif Faaliyetler'e de 280'er bin lira para cezası verildi.

Disiplin kurulu, Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat'a 1 maç men ve 100 bin lira, Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a 100 bin lira, Alanyaspor görevlisi Mevlüthan Çavuşoğlu'na 1 maç men ve 100 bin lira para cezası uyguladı.

Kocaelispor karşısında direkt kırmızı kart gören Konyaspor futbolcusu Enis Bardhi de rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faul nedeniyle 2 maçla cezalandırıldı.