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PFDK'dan 6 Süper Lig takımına ceza

#PFDK#TFF#Süper Lig
PFDKdan 6 Süper Lig takımına ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 6 Süper Lig ekibine ceza verdiğini açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 6 Spor Toto Süper Lig ekibine ceza verdi.

PFDK’nın aldığı kararlar şöyle:

"- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, 18.02.2022 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ÜST TRİBÜN C, D, E blokta ve BEYSU BATI ALT TRİBÜN D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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Aynı müsabakada İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

- KASIMPAŞA A.Ş.’nin, 18.02.2022 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. görevlisi SERKAN REÇBER’in, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 20.02.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜN F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

- ALTAY Kulübü görevlisi AYHAN TUNA ÜZÜMCÜ’nün, 19.02.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ALTAY Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

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Aynı müsabakada ALTAY Kulübü görevlisi AYHAN TUNA ÜZÜMCÜ’nün, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

- ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 19.02.2022 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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Aynı müsabakada ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu SADIK ÇİFTPINAR’ın, taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 17.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

- GÖZTEPE A.Ş.’nin, 21.02.2022 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 96.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu GÜNEY TRİBÜN 219 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 205, 206, 207, DOĞU TRİBÜN 211, 212, 213, 214, 215, GÜNEY TRİBÜN 216, 217, 218, 219, 220, 221, BATI TRİBÜN 202, 203, 204 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen GÜNEY TRİBÜN 219 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

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Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.’nin, stadyum büfesinde statüye aykırı şekilde içecek satışı yapılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

GÖZTEPE A.Ş. idarecisi TALAT PAPATYA’nın, medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

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#PFDK#TFF#Süper Lig

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