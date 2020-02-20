MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriPFDK’dan 4 Süper Lig kulübüne ceza
GeriFutbol PFDK’dan 4 Süper Lig kulübüne ceza
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 20.02.2020 - 18:46,Son Güncelleme:/

PFDK’dan 4 Süper Lig kulübüne ceza

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PFDK’dan 4 Süper Lig kulübüne ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray’a tribün blokesi cezası, MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe’ye para cezası, İttifak Holding Konyaspor’a ise hem tribün blokesi cezası, hem de para cezası verdi.

PFDK’nın 20 Şubat 2020 tarihli kararları açıklandı. Yapılan açıklamada; Fenerbahçe’nin, MKE Ankaragücü maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezasına çarptırıldığı belirtildi. MKE Ankaragücü, aynı maçta merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bunun bu sezon 3’üncü kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75 bin TL, emniyet ve güvenlik tedbirine uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ise 24 bin TL para cezası aldı.

Öte yandan Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçındaki çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle tribün blokesi cezası alırken, İttifak Holding Konyaspor da Göztepe maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle tribün blokesi cezası, saha olayları nedeniyle ise 36 bin TL para cezasına çarptırıldı.

PFDK’dan 4 Süper Lig kulübüne ceza

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle