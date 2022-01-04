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PFDK'dan 4 kulübe para cezası

#TFF#PDFK#Ceza
PFDKdan 4 kulübe para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası maçlarının ardından Adana Demirspor, Denizlispor, Samsunspor ve Fatih Karagümrük'e verilen cezaları açıkladı.

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PFDK, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda oynanan maçların ardından aldığı kararları açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Adana Demirspor, Denizlispor, Samsunspor ve Fatih Karagümrük kulüpleri çeşitli cezalar aldı. PFDK’nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

“Adana Demirspor'nin, 29.12.2021 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Ankaraspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Denizlispor Kulübünün, 30.12.2021 tarihinde oynanan Galatasaray - Altaş Denizlispor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Samsunspor Kulübü sporcusu Ali Ülgen'in, 29.12.2021 tarihinde oynanan Göztepe - Yılport Samsunspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 6.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fatih Karagümrük Kulübünün, 29.12.2021 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük - Bodrumspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, çim saha sorumlusunun stadyum denetimine ve müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

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