PFDK sevkleri sonrası Galatasaray ve Beşiktaş'tan açıklama! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu ve Eren Elmalı da konuştu

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu açıkladı ve bu isimleri PFDK'ya sevk etti. Beşiktaş ve Galatasaray ise bahis oynadığı tespit edilen futbolcularına ilişkin açıklamalar yayımladı.

NECİP UYSAL: 'HUKUKİ MÜCADELEMİ VERECEĞİM'

Necip Uysal'ın açıklamasında, "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi.

Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim.

Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın" ifadeleri yer aldı.

ERSİN DESTANOĞLU: 'GERÇEĞE AYKIRIDIR!'

Ersin Destanoğlu ise açıklamasında,

"Hakkımda ortaya atılan bu iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır. Profesyonel kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun bir şekilde hareket ettim.

İtibar suikasti niteliğindeki bu iddialar karşısında, mesnetsiz suçlamalarla kamuoyu önünde yargılanmama izin vermeyecek; hukukun bana tanıdığı tüm yasal hakları sonuna kadar kullanacağım.

Kamuoyunun asılsız iddialar karşısında sağduyulu davranacağına ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine olan inancım tamdır." sözlerini sarf etti.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Söz konusu iki futbolcunun açıklamasının ardından Beşiktaş'tan da bir paylaşım geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında iki futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi süreci, tarafımızca dikkatle takip edilmektedir.

Başta futbolcularımızın kişilik hakları ve aileleri ile mensup oldukları camiamızı yakından ilgilendiren bu hassas durumla ilgili sürecin evrensel hukuk normu olan masumiyet karinesi göz önünde bulundurularak büyük bir titizlikle ilerletilmesi elzemdir.

İki futbolcumuzun da masum olduklarına inancımız tamdır. Tarafımızca TFF nezdinde girişimlere ivedilikle başlanacaktır. Söz konusu futbolcularımız da yarın sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat ederek hukuki itirazlarını yapacaktır.

Beşiktaş JK olarak, konunun takipçisi olduğumuzu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile temas halinde bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."

GALATASARAY: TUTUMUMUZ NETTİR





Galatasaray'dan da bir açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı ekip tarafından konuya ilişkin resmi internet sitesinden yazılı bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün yapılan duyuruda, bahis soruşturması çerçevesinde iki futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiği açıklanmıştır.

Bu hassas süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Temennimiz, tüm bu sürecin futbolcularımızın kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden, en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşmasıdır.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, geçmişten bu yana Türk futbolunda etik değerlerin, dürüstlüğün ve adil rekabetin korunması yönündeki tutumumuz nettir.

Daha önceki açıklamalarımızda da vurguladığımız gibi bu konudaki mücadelemiz, futbolun güvenilirliği ve itibarı açısından taviz verilmez bir husustur.

Kulübümüz, olayın detaylarını dikkatle takip etmekte olup adaletin en doğru biçimde tecelli etmesi için sürecin tamamlanmasını beklemektedir. Galatasaray, her zaman olduğu gibi bugün de adaletin, dürüstlüğün ve temiz rekabetin yanındadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." sözleri sarf edildi.

EREN ELMALI: 5 YIL ÖNCE YAPILMIŞ BİR BAHİSTİR

Bahis oynadığı tespit edilen ve disiplin kuruluna sevk edilen Eren Elmalı da sessiz kalmadı

25 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün kamuoyuna yansıyan haberlerde, adımın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen disiplin soruşturmasında geçtiğini gördüm. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki; bu dosyada adımın yer almasının nedeni, yaklaşık beş yıl önce, kendi takımım dışında ilgili yapılan bir bahis işlemidir. O günden bu yana ne bahis oynamış, ne de bu konuyla en ufak bir bağlantım olmuştur. Futbol benim için sadece bir meslek değil, hayatımın merkezinde olan bir tutkudur. Bu tutkuyu daima dürüstlükle, alın terimle ve sahada gösterdiğim mücadeleyle yaşadım. Bugün geldiğim noktaya da bu değerlerle ulaştım. Kariyerim boyunca hiçbir şekilde futbolun etik ilkelerine, sportmenliğe ya da kulübümün değerlerine aykırı bir davranışım olmamıştır. Kendime, aileme, kulübüme ve taraftarlarımıza karşı en ufak bir mahcubiyet yaşamamak için her zaman şeffaf oldum, bundan sonra da aynı duruşu sürdüreceğim."

METEHAN BALTACI: YILLAR ÖNCE YAPTIM

Bahis oynadığı tespit edilen bir diğer futbolcu Metehan Baltacı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Adımın, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bir disiplin sürecinde geçmesi üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek isterim.

Bugüne kadar sahada her zaman emeğimle, azmimle ve mücadelemle var olmaya çabaladım.

Formasını giydiğim her kulübe ve taraftarlarına karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmeye gayret ettim.

Yıllar önce, konunun ciddiyetini idrak edemeyecek şekilde bir bahis işlemi yaptım.

Sonrasında bunun sporculuk duruşuna yakışmayacağını düşündüğüm için bu durumu sonlandırdım.

Belirtmek isterim ki, bu işlem formasını giydiğim takımların maçlarıyla ilgili olmamıştır.

Futbolun adaletine güvenen bir sporcuyum ve bu gerçeğin bir an önce ortaya çıkacağına inanıyorum.

Adımın böyle bir konuyla gündeme gelmesinden dolayı çok üzgünüm.

Özellikle belirtmek isterim ki, bugünden sonra yaşamımın her alanında daha dikkatli davranacağıma tüm futbol kamuoyu önünde söz veriyorum.