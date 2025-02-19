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PFDK sevkleri açıklandı! Emre Belözoğlu 'sportmenliğe aykırı hareket'ten, Arda Turan ise 'tehdit'ten...

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#TFF#PFDK#ARDA TURAN
PFDK sevkleri açıklandı Emre Belözoğlu sportmenliğe aykırı hareketten, Arda Turan ise tehditten...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 00:47

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkleri açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasında, Süper Lig'in 24. haftasındaki disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor, Gaziantep FK, Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Bellona Kayserispor ve Çaykur Rizespor'un disipline gönderildiği belirtildi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun sportmenliğe aykırı hareket, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın da "tehdidi" gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

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#TFF#PFDK#ARDA TURAN

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