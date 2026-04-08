Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

PFDK sevkleri açıklandı!

Güncelleme Tarihi:

PFDK sevkleri açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2026 14:03

Profesyonel Disiplin Kurulu hafta sonu oynanan maçların ardından Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş Başkanı Serdalı Adalı, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaşlı futbolcular Vaclav Cerny ve Emmanuel Agbadou ve Trabzonsporlu futbolcu Boran Başkan'ın Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor, Trabzonspor, Galatasaray, Konyaspor, Eyüpspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kocaelispor, çeşitli sebeplerden PFDK'ya gönderildi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ve oyunculardan Vaclav Cerny, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle tedbirsiz olarak kurula gönderilirken, siyah-beyazlı futbolcu Emmanuel Agbadou ise hakareti sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Müşavirlik, Trabzonsporlu futbolcu Boran Başkan'ı talimatlara ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak kurula gönderdi.

Haberin Devamı

Kasımpaşalı oyuncu Cafu ise kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak kurula sevk edildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
