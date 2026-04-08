PFDK sevkleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor, Trabzonspor, Galatasaray, Konyaspor, Eyüpspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kocaelispor, çeşitli sebeplerden PFDK'ya gönderildi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ve oyunculardan Vaclav Cerny, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle tedbirsiz olarak kurula gönderilirken, siyah-beyazlı futbolcu Emmanuel Agbadou ise hakareti sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Müşavirlik, Trabzonsporlu futbolcu Boran Başkan'ı talimatlara ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak kurula gönderdi.

Kasımpaşalı oyuncu Cafu ise kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak kurula sevk edildi.