PFDK resmen açıkladı: Sakaryaspor hükmen mağlup!

1. Lig'in 8. haftasında Sakaryaspor, 0-0 eşitlikle sonuçlanan Sivasspor maçında 7 yabancı oyuncuyu sahada oynatarak kural hatası yapmıştı.

PDFK'ya sevk edilen yeşil-siyahlı takım için karar verildi.

PDFK'dan yapılan açıklamada Sakaryaspor'un hükmen mağlup ilan edildiği belirtildi.

Bu sonucun ardından Sakaryaspor 8 puana gerilirken, Sivasspor ise 11 puana yükseldi.

Kurul'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"SAKARYASPOR A.Ş.’nin, 29.09.2025 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-ÖZBELSAN SİVASSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, Futbol Müsabaka Talimatı’nın 22/d maddesi uyarınca (0-3) HÜKMEN MAĞLUBİYET CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."