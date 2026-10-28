PFDK olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sevklerini açıkladı! İşte beklenen cezalar

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Süper Lig'de sezonunun 9. haftasındaki derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmiş derbi sonunda iki takım futbolcuları arasında kavga çıkmıştı.

Olaylı derbide yaşanan kavganın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray ve Fenerbahçe'den disipline sevk edilen isimleri açıkladı.

GALATASARAY CEPHESİ

TFF'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Galatasaray için şu ifadeler kullanıldı, "GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 26.10.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Süper Lig ve 1. Lig Yayın Talimatı'nın 16. maddesi, Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi ve 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/1 ve 9/8 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

Haberin Devamı

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ABDÜLKERİM BARDAKCI'nın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 27.10.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi SERHAT DOĞAN'ın aynı müsabakadaki saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca 27.10.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

FENERBAHÇE CEPHESİ

TFF'nin Fenerbahçe'den sevk edilen isimlerle ilgili yaptığı açıklama ise şöyle, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 26.10.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve 1. Lig Yayın Talimatı'nın 16. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Haberin Devamı

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu ARCHIBALD NORMAN BROWN'un aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 27.10.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi AHMET AYTAR'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

5-10 MAÇ ARASI CEZALAR BEKLENİYOR

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı ve Fenerbahçe'den Archie Brown'un Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesinden yani "saldırı"dan sevk edildiğini açıkladı. Futbol Disiplin Talimatı'na göre iki futbolcuyu 5 ila 10 maç arasında bir ceza bekliyor.

Haberin Devamı

Süper Lig'de hafta sonu oynanan derbide yaşanan olayların ardından Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart, Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai ise sarı kartla görmüştü.