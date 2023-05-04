PFDK olağanüstü toplandı, İrfan Can Kahveci kupada oynadı

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Sivas ile ligde oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören ve tedbirli olarak PFDK’ya sevkedilen İrfan Can Kahveci’nin dünkü kupa mücadelesinde oynaması tehlikeye girmişti.

Tedbirli olarak ceza kuruluna verildiği için oynayamayacak olan İrfan Can için sarı lacivertli yönetim PFDK’ya dilekçe vererek dosyanın bir an önce görüşülmesini talep etti.

Talep sonrası önceki gece toplanan PFDK, İrfan Can’a 2 maç ceza verdi. Kural gereği 3 maçın altındaki cezalar kartın verildiği kategoride çekildiği için Fenerbahçeli futbolcu dünkü kupa maçında görev aldı. İrfan Can, ligde Giresun ve Trabzon maçlarında forma giyemeyecek.