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GeriFutbol PFDK, Kayserispor'un kırmızı kart iptali talebini reddetti
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Haber Giriş: 26.12.2020 - 22:14 | Son Güncelleme:

PFDK, Kayserispor'un kırmızı kart iptali talebini reddetti

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PFDK, Kayserispor'un kırmızı kart iptali talebini reddetti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Hes Kablo Kayserispor'un oyuncusu Aaron Justin Lennon'un çift sarı karttan gördüğü kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebini reddetti.

TFF'den yapılan açıklamada, Hes Kablo Kayserispor'un İttifak Holding Konyaspor ile yaptığı maçta ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Lennon'un başvurusunun incelendiği belirtilerek, "Kart uygulamalarının sadece şahısta hata halinde ortadan kaldırılabileceği ve diğer hallerde hakem kararlarının bağlayıcı olduğu hususları dikkate alınarak Hes Kablo Kayserispor Kulübü sporcusu Aaron Justin Lennon hakkında, somut olay yönünden şahısta hata hali bulunmadığından talebin reddine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

PFDK, Kayserisporun kırmızı kart iptali talebini reddetti

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