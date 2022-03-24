PFDK kararları açıklandı! Sadık Çiftpınar'a 4 maç ceza

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu; Fenerbahçe, Beşiktaş, Malatyaspor, Gaziantep FK ve Göztepe'ye para cezası verirken Yeni Malatyaspor futbolcusu Sadık Çiftpınar'a taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle 4 maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 19.03.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 06.03.2022 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KUZEY KALE ARKASI ALT G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 19.03.2022 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN 211, 212, 213, 214, 215, GÜNEY TRİBÜN 218, 219, 220, 221, BATI TRİBÜN 202, 203, 204 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 20.03.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİGROS TRİBÜN D, E ve SPOR TOTO TRİBÜN C, D, E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 19.03.2022 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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Aynı müsabakada ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu SADIK ÇİFTPINAR'ın, taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BURSASPOR Kulübünün, 20.03.2022 tarihinde oynanan BURSASPOR-BALIKESİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜN 125 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu DOĞU ALT TRİBÜN 117 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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7- BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü teknik sorumlusu REHA KEMAL ERGİNER'in, 19.03.2022 tarihinde oynanan NASADOGE MENEMENSPOR-BEYPİLİÇ BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ÇORUM FK'nın, 22.03.2022 tarihinde oynanan ÇORUM FK-BODRUMSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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9- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 20.03.2022 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, koltuksuz tribüne seyirci alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ANKARASPOR Kulübü antrenörü AHMET CİNGÖZ'ün, 20.03.2022 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYE SPOR-ANKARASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- TURGUTLUSPOR Kulübü doktoru OKTAY DURMUŞ'un, 20.03.2022 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR-NİĞDE ANADOLU FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TURGUTLUSPOR Kulübü doktoru OKTAY DURMUŞ'un, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- NİĞDE ANADOLU FK sporcusu EREN AYDIN'ın, 20.03.2022 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR-NİĞDE ANADOLU FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- KIRŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü hakkında, 20.03.2022 tarihinde oynanan KIRŞEHİR BELEDİYESPOR-PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada KIRŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu HAKAN HAYATİ KARACA'nın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 20.03.2022 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-TARSUS İDMAN YURDU TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, müsabaka sonrası yapılan flaş röportaja teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- OSMANİYESPOR FK'nın, 20.03.2022 tarihinde oynanan FATSA BELEDİYESPOR-OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, biri açık renk diğeri ise koyu renk olmak üzere en az 2 adet forma setini müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- KALECİK FK'nın, 20.03.2022 tarihinde oynanan KALECİK FUTBOL KULÜBÜ-İSKENDERUNSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,17- KUŞADASISPOR Kulübünün, 20.03.2022 tarihinde oynanan KUŞADASISPOR-68 AKSARAY BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KUŞADASISPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- CEYHAN SPOR Kulübünün, 20.03.2022 tarihinde oynanan CEYHAN SPOR-BELEDİYE DERİNCE SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, yedek kulübesinde doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CEYHAN SPOR Kulübünün, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- KARŞIYAKA Kulübü sporcusu ERTUĞRUL SANCAKTUTAN'ın, 20.03.2022 tarihinde oynanan KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR-KARŞIYAKA TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir