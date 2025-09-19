×
PFDK kararları açıklandı: Orkun Kökçü ve Okay Yokuşlu'nun cezaları belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2025 00:33

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu; Beşiktaş'tan Orkun Kökçü'ye 1 maç, Trabzonspor'dan Okay Yokuşlu'ya 2 maçtan men cezası verdi.

PFDK, Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü'ye Başakşehir karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 1 maçtan men cezası verdi.

Kuruldan yapılan açıklamada, "BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu ORKUN KÖKÇÜ’nün, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 27.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

OKAY YOKUŞLU'YA 2 MAÇ CEZA!

PFDK, Trabzonspor forması giyen Okay Yokuşlu'ya ise Fenerbahçe karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maçtan men cezası verdi.

Kuruldan yapılan açıklamada, "TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu OKAY YOKUŞLU’nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

