PFDK kararları açıklandı! 120. dakikada sahadan çekilen Diyarbekirspor'un cezası belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Osmaniyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sahadan çekilen Diyarbekirspor'u 3-0 hükmen mağlup ilan etti.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada, Diyarbekirspor'un başlamış müsabakayı terk ettiği belirtildi.

Açıklamada Diyarbekirspor'a takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten 11 bin 25 lira para cezası verildiği aktarıldı.

Takımı sahadan çekmesi sebebiyle kaleci antrenörü Remzi Özdoğru'ya 1 maçtan men ve 13 bin 500 lira para cezası, aynı eylem sebebiyle kulüp görevlisi Mustafa İlhanlı'ya da 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Osmaniyespor ile Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında kozlarını paylaştı. Osmaniye 7 Ocak Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmaların ilk yarısında ev sahibi Osmaniyespor, 102. dakikada Ali Kuçik'in golüyle 1-0 öne geçti.

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SAHADAN ÇEKİLDİLER

Karşılaşmanın son anlarında tansiyon yükselirken, eşine az rastlanır bir olay yaşandı ve Diyarbekirspor, 120. dakikada sahadan çekildi. Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre konuk ekibin teknik heyeti, hakem kararlarına tepki göstermek için takımı sahadan çekti.