PFDK, Josef de Souza'ya 2 maç ceza verdi

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"1- Kayserispor Kulübü’nün, 14.05.2022 tarihinde oynanan Kayserispor- Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI ALT TRİBÜNÜ C, D, F, GÜNEY ALT TRİBÜNÜ C, D ve KUZEY ALT TRİBÜNÜ D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



2- Kasımpaşa'nın, 15.05.2022 tarihinde Recep oynanan Kasımpaşa - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI KAPALI TRİBÜNÜ E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



3- Konyaspor Kulübü’nün, 15.05.2022 tarihinde oynanan Konyaspor- Hatayspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 96.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu DOĞU ALT TRİBÜNÜ D ve KAFEM KUZEY KALE ARKASI TRİBÜNÜ KUZEY ÜST E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



4- Trabzonspor’un, 15.05.2022 tarihinde oynanan Trabzonspor -Altay Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜNÜ 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323 ve 324 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Trabzonspor’un, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor’un, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 75.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 128.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KUZEY TRİBÜNÜ 304 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Trabzonspor’un, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 7/1. maddesine aykırı eylemi nedeniyle 32.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor’un, akreditasyon siteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 32.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



5- Göztepe'nin, 15.05.2022 tarihinde oynanan Göztepe -Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN 213, GÜNEY TRİBÜN 218, 219 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Göztepe'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Göztepe'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Göztepe sporcusu Adis Jahovıc'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,



6- Beşiktaş sporcusu Josef de Souza Dias'ın, 15.05.2022 tarihinde oynanan Göztepe -Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,



7- Fenerbahçe'nin, 15.05.2022 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜNÜ C ve SPOR TOTO TRİBÜNÜ D, E ve M bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



8- İstanbulspor antrenörü Mustafa Kurtoğlu'nun, 14.05.2022 tarihinde oynanan Samsunspor-İstanbulspor Spor Toto 1. Lig Grup müsabakasında, akredite edilmediği yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,



9- Bandırmaspor Kulübü görevlisi Hasan Aktaş'ın, 14.05.2022 tarihinde oynanan Bandırmaspor-Bursaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



10- Bursaspor Kulübü’nün, 14.05.2022 tarihinde oynanan Bandırmaspor-Bursaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatına aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bursaspor Kulübü sporcusu Kubilay Sönmez'in, güvenlik görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bursaspor Kulübü görevlisi Emre Oğuz'un, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bursaspor Kulübü görevlisi Emre Oğuz'un, güvenlik görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,



11- Menemenspor Kulübü antrenörü Ramazan Burak Öner'in, 14.05.2022 tarihinde oynanan Menemenspor-Gençlerbirliği Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



12- MKE Ankaragücü Kulübü’nün, 14.05.2022 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü- Boluspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜNÜ 201, 202, 203, 204, 205, 206 ve 207 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜNÜ 201 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜNÜ 201 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,



13- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü’nün, 14.05.2022 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Keçiörengücü Spor Toto 1. Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 26.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



14- Kocaelispor Kulübü’nün, 14.05.2022 tarihinde oynanan Eyüpspor-Kocaelispor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, en az 2 adet forma setini müsabaka organizasyon toplantısında yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kocaelispor Kulübü masörü Hakan Küçük'ün, top toplayıcıya yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."