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PFDK, Göztepe-Pendikspor maçına ilişkin cezaları açıkladı

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#Pfdk#Göztepe#Pendikspor
PFDK, Göztepe-Pendikspor maçına ilişkin cezaları açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 12:40

Göztepe'nin, Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Pendikspor’u konuk ettiği maçta yaşanan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) birçok ceza verdi.

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Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Göztepe, Pendikspor’la karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 36. dakikasında İsmail Köybaşı’nın taç kullanmak için topu alacağı sırada Osman Özköylü’nün topa vurmasından sonra çıkan olaylar nedeniyle PFDK birçok ceza verdi.

PFDK tarafından yapılan açıklamada, “Göztepe antrenörü Ekrem Hayyam Dağ’ın, 11.03.2023 tarihinde oynanan Göztepe - Pendikspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Göztepe kaleci antrenörü Süha Özen’in, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

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Pendikspor cephesinin cezaları ise şu şekilde:

Pendikspor FUTBOL A.Ş. teknik sorumlusu OSMAN ÖZKÖYLÜ’nün, 11.03.2023 tarihinde oynanan Göztepe A.Ş.-PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

 

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#Pfdk#Göztepe#Pendikspor

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