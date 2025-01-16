PFDK, Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası verdi!

Haberin Devamı

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe'yi saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ile sportmenliğe aykırı açıklamalar sebebiyle toplam 2 milyon 208 bin lira para cezasına çarptırdı.

PFDK, Galatasaray'a çirkin ve kötü tezahürattan 390 bin lira para cezası verilmesine hükmederken, kulüp ikinci başkanı Metin Öztürk'e de sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle 450 bin lira para cezası uyguladı.

Açıklamaya göre Adana Demirspor ve Konyaspor'a da saha olayları nedeniyle 168 biner lira para cezası verildi.

Gözden Kaçmasın Naci Ünüvar yeni takımına imzayı attı! Haberi görüntüle

TAHKİM KURULU'NDAN ONAMA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'a verilen para cezasını onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle sarı-kırmızılı kulübe verilen 300 bin liranın yanı sıra merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle kesilen 495 bin liralık cezayı onadı.

Haberin Devamı